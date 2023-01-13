В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. В региональном Министерстве ГО и ЧС заявили об опасности обледенения судов в Японском море. Ухудшение погоды ожидается в ночь на 14 января.

"Штормовое предупреждение... В ночь на 14 января в северо-западной части Японского моря ожидается опасное явление — очень быстрое обледенение судов. Опасное явление сохранится в течение двух суток", — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Штормовое предупреждение связано с резким вторжением холода на побережье. Усиление ветра ожидается ночью и днём. Скорость северного, северо-западного ветра достигнет 20–25 м/с, на мысах будут порывы до 30 м/с.