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13 января, 00:06

Глава МВФ предупредила об ожидающих весь мир финансовых проблемах

Глава МВФ Георгиева: Ужесточение финансовой ситуации в мире ещё предстоит ощутить

Последствия ужесточения финансовых условий в мире ещё не полностью раскрыты. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она считает, что ощутить результаты таких действий в полной мере только предстоит.

"Воздействие от ужесточения финансовых условий ещё только предстоит ощутить", — цитирует слова Георгиевой информагентство AFP.

По мнению главы фонда, монетарная политика центробанков будет ужесточаться, потому что они ещё не побороли инфляцию. Георгиева добавила, что последняя "остаётся упрямой" и работа центральных банков в этом направлении "ещё не выполнена".

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Ранее Лайф писал, что глава МВФ предрекла рецессию в ЕС и замедление мировой экономики. Европейские страны, которые стремятся обрести независимость от российских энергоресурсов, в скором времени могут столкнуться с "более суровой" зимой, заявила она.

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ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Арина Родионова

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