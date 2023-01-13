Глава МВФ предупредила об ожидающих весь мир финансовых проблемах
Глава МВФ Георгиева: Ужесточение финансовой ситуации в мире ещё предстоит ощутить
Последствия ужесточения финансовых условий в мире ещё не полностью раскрыты. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она считает, что ощутить результаты таких действий в полной мере только предстоит.
"Воздействие от ужесточения финансовых условий ещё только предстоит ощутить", — цитирует слова Георгиевой информагентство AFP.
По мнению главы фонда, монетарная политика центробанков будет ужесточаться, потому что они ещё не побороли инфляцию. Георгиева добавила, что последняя "остаётся упрямой" и работа центральных банков в этом направлении "ещё не выполнена".
Ранее Лайф писал, что глава МВФ предрекла рецессию в ЕС и замедление мировой экономики. Европейские страны, которые стремятся обрести независимость от российских энергоресурсов, в скором времени могут столкнуться с "более суровой" зимой, заявила она.
ТАСС / EPA / SHAWN THEW