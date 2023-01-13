Глава МВФ предупредила об ожидающих весь мир финансовых проблемах

Последствия ужесточения финансовых условий в мире ещё не полностью раскрыты. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она считает, что ощутить результаты таких действий в полной мере только предстоит.

"Воздействие от ужесточения финансовых условий ещё только предстоит ощутить", — цитирует слова Георгиевой информагентство AFP.

По мнению главы фонда, монетарная политика центробанков будет ужесточаться, потому что они ещё не побороли инфляцию. Георгиева добавила, что последняя "остаётся упрямой" и работа центральных банков в этом направлении "ещё не выполнена".