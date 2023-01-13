"Будет большой всплеск": Иммунолог предупредил о скорой вспышке вирусной "солянки"

К концу января в России ожидается большая вспышка вирусных болезней. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, уже идёт нарастание заболеваемости. Медик считает, что всплеск заболеваемости затронет февраль и даже весну, ситуация стабилизируется только к маю.

"И летом опять можно ждать вспышки. Мы увидим как всплеск ОРВИ, так и клинического гриппа, который необязательно подтверждён лабораторно, но проявляется похожими симптомами, и, естественно, очень много попадёт CoViD-19. То есть это будет смешанная сборная солянка", — объяснил Крючков в интервью Ura.ru.

Иммунолог также отметил, что в новогодние праздники произошло естественное снижение заболеваемости, поэтому в январе наблюдается рост. Но в конце месяца показатели ещё вырастут. Врач отметил, что так бывает всегда.

"Поэтому всплеск, о котором все говорили по гриппу и ОРВИ в декабре, — это всё-таки далеко не максимум. Максимум будет сейчас. Это всегда так происходило и происходит. Поэтому до апреля у нас предстоит такой опасный сезон", — подчеркнул Крючков.