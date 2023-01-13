Москвичам рассказали, будут ли в этом году крещенские морозы
Вильфанд: Москвичам не стоит ждать крещенских морозов 19 января
В праздник Крещения Господня 19 января в Москве сильные морозы не ожидаются. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Пока что морозов на Крещение не ожидается. Абсолютно все прогностические схемы об этом говорят, но дать точный прогноз можно будет чуть позже", — цитирует ТАСС Вильфанда.
Он высказал предположение, что, скорее всего, 19 января в Москве будет, наоборот, оттепель.
Ранее Лайф писал, что выходные Москву и юг России встретят теплом, а Сибирь и Урал ждёт холод. Такой прогноз составили аналитики сервиса "Яндекс.Погода".
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов