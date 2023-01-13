Знаменитый московский "дом на ножках" обзавёлся водопадом, но ненадолго
В Москве сорвало чердачный гидрант в "доме на ножках" и залило подъезд
Потоки воды, которая лилась больше часа из сорванного гидранта в московской многоэтажке "на ножках". Обложка @ LiFE
В знаменитом московском "доме на ножках", который находится по адресу улица Беговой, 34, произошло ЧП — там образовался свой внутренний "водопад". Как рассказал Лайфу очевидец, на чердаке многоэтажки сорвало пожарный гидрант и потоки воды хлынули вниз. Случилось это приблизительно в 22:20 12 января. Вода лилась больше часа, пока в 23:30, наконец, не перекрыли её подачу для замены гидранта.
Потоп в московском "доме на ножках". Видео @ LiFE
Работы были закончены в 0:25, после чего жильцам вновь дали воду. Теперь коммунальщикам предстоит откачать воду из лифтовых шахт. К тому же был затоплен первый этаж, а на улице возле третьего подъезда образовался каток. К счастью, квартир ЧП не коснулось.
Как выглядит "дом на ножках". Фото © Wikipedia \ Dzasohovich
"Дом на" ножках так называют из-за необычной конструкции. Дело в том, что фундаментом ему служат 40 железобетонных опор, поднимающих первый этаж на уровень обычного четвёртого. Здание построено перед Олимпиадой-80 по проекту архитектора Андрея Меерсона.
Очевидно, что выйти из строя в доме может далеко не только гидрант. Ранее Лайф назвал 7 вещей, которые категорически запрещено смывать в раковину и ванну, чтобы не "убить" сантехнику.