На Украине обвинили Россию в "краже" имени Королёва
Глава офиса Зеленского Ермак обвинил Россию в "краже" имени Сергея Королёва
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в очередной раз подчеркнул, что великий советский учёный Сергей Королёв был инженером из Украинской ССР. В Киеве пытаются привлечь внимание к этому факту уже несколько последних лет.
"Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королёва. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек", — написал Ермак в Telegram.
Он также отметил, что "некие болотные" якобы всегда пытались украсть имена не только таких людей, но и историю в целом, однако в своих попытках они обречены на провал. Очевидно, под словом "болотные" Ермак подразумевал граждан СССР или России.
Два года назад в официальном аккаунте России уже отвечали Украине на обвинения в "краже" Королёва. Тогда там опубликовали гифку из мультфильма "Жил-был пёс" и напомнили, что при жизни этого выдающегося инженера Киев и Москва были в одной стране.