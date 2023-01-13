Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в очередной раз подчеркнул, что великий советский учёный Сергей Королёв был инженером из Украинской ССР. В Киеве пытаются привлечь внимание к этому факту уже несколько последних лет.

"Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королёва. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек", — написал Ермак в Telegram.

Он также отметил, что "некие болотные" якобы всегда пытались украсть имена не только таких людей, но и историю в целом, однако в своих попытках они обречены на провал. Очевидно, под словом "болотные" Ермак подразумевал граждан СССР или России.