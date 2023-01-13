В Швеции нашли крупнейшие залежи редкоземельных элементов
Bloomberg: В Швеции открыли крупнейшие в Европе залежи редкоземельных элементов
Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов открыто в шведской Арктике, сообщает Bloomberg. Оно обнаружено государственной горнодобывающей компанией LKAB. Как полагают эксперты, благодаря этому страна может освободиться от доминирования Китая на рынке этих ресурсов.
"Пройдёт по меньшей мере 10–15 лет, прежде чем мы действительно сможем начать добычу и поставлять сырьё на рынок", — отмечает главный исполнительный директор Ян Мостром.
По его словам, работа сейчас только на стадии разведки, разрешения ещё предстоит получить. LKAB планирует подать заявку на концессию в этом году. По расчётам организации, месторождение содержит более одного миллиона тонн редкоземельных элементов. Их дефицит считается главным препятствием на пути перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Как в добыче, так и в переработке на этом рынке сегодня доминируют Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Старший геолог Геологической службы Швеции Эрик Йонссон назвал открытие значительным. Известные до этого залежи таких металлов на юге Гренландии оценивались примерно в 36 миллионов тонн.
Ранее Лайф писал, что в Якутии открыли крупное месторождение газа с запасами в почти 35 миллионов кубометров. Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 миллиона кубометров.
Freepik