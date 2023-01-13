В Швеции нашли крупнейшие залежи редкоземельных элементов

По его словам, работа сейчас только на стадии разведки, разрешения ещё предстоит получить. LKAB планирует подать заявку на концессию в этом году. По расчётам организации, месторождение содержит более одного миллиона тонн редкоземельных элементов. Их дефицит считается главным препятствием на пути перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Как в добыче, так и в переработке на этом рынке сегодня доминируют Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Старший геолог Геологической службы Швеции Эрик Йонссон назвал открытие значительным. Известные до этого залежи таких металлов на юге Гренландии оценивались примерно в 36 миллионов тонн.