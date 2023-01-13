Россияне набрали кредитов на рекордную сумму

Россияне в 2022 году взяли кредитов на сумму более 27 триллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 10% — на 2,5 трлн. Более половины от этой суммы — это ипотека. Долговой портфель в целом увеличился у российских граждан на 12%. На начало этого года потребительские займы уже составили около 12 трлн.

Как пишет газета "Известия", в марте – апреле 2022-го выдача займов значительно сократилась. Летом – осенью ключевая ставка ЦБ РФ снизилась и выдачи вышли на прежний уровень. Российские банки также отмечают, что при росте кредитования процент просрочек не увеличился. Рост ипотеки в прошлом году эксперты объясняют госпрограммами, а увеличение кредитного портфеля у россиян — отсутствием финансовой подушки. Тем временем у части населения наблюдается высокая закредитованность и специалисты предвидят увеличение роста просроченных задолженностей в 2023 году.