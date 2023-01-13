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12 января, 22:30

США начали перебрасывать танки в Восточную Европу

Reuters: США начали переброску танков и БМП на восточный фланг НАТО

С середины этой недели в голландский порт Флиссинген прибывает американская военная техника, её там уже около 1,2 тысячи единиц. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, оттуда технику отправляют в Польшу и Литву. Речь идёт в том числе о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley.

Reuters пишет, что эти танки и БМП доставляются в голландский порт Флиссинген, а затем в Восточную Европу в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

Белый дом не стал уточнять, отправят ли США танки Украине по примеру союзников

Белый дом не стал уточнять, отправят ли США танки Украине по примеру союзников

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита во Львов.

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Wikipedia \ US Army

Андрей Григорьев
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