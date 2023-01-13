США начали перебрасывать танки в Восточную Европу
Reuters: США начали переброску танков и БМП на восточный фланг НАТО
С середины этой недели в голландский порт Флиссинген прибывает американская военная техника, её там уже около 1,2 тысячи единиц. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, оттуда технику отправляют в Польшу и Литву. Речь идёт в том числе о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley.
Reuters пишет, что эти танки и БМП доставляются в голландский порт Флиссинген, а затем в Восточную Европу в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита во Львов.
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