У единственной дочери Элвиса Пресли временно остановилось сердце
Дочь Элвиса Пресли 54-летняя Лиза Мари госпитализирована после остановки сердца
Лиза Мари Пресли. Фото © ТАСС \ EPA \ LANCE MURPHEY
У единственной дочери Элвиса Пресли, 54-летней Лизы Мари, произошла остановка сердца. Медикам удалось его перезапустить. Ей сделали непрямой массаж сердца и прибегли к адреналину, после чего появился пульс. Затем дочь знаменитости отправили в больницу.
Как пишет Variety, это случилось в городе Калабасас, штат Калифорния, где у Лизы Мари дом. Всего за два дня до происшествия, напоминает издание, дочь звезды рок-н-ролла видели на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
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