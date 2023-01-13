У единственной дочери Элвиса Пресли временно остановилось сердце

У единственной дочери Элвиса Пресли, 54-летней Лизы Мари, произошла остановка сердца. Медикам удалось его перезапустить. Ей сделали непрямой массаж сердца и прибегли к адреналину, после чего появился пульс. Затем дочь знаменитости отправили в больницу.

Как пишет Variety, это случилось в городе Калабасас, штат Калифорния, где у Лизы Мари дом. Всего за два дня до происшествия, напоминает издание, дочь звезды рок-н-ролла видели на церемонии вручения премии "Золотой глобус".