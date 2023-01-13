Украинский солдат заявил, что его и сослуживцев "просто бросили" под Соледаром

Украинский военнослужащий в телефонном разговоре с журналистом американской телекомпании СNN заявил, что командование ВСУ бросило своих военнослужащих под Соледаром.

"Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили", — приводит телекомпания его слова, не называя имени.

Военнослужащий пожаловался, что, если он с сослуживцами не получит приказ об отходе, у них, "вероятно, не останется времени на отступление". В то же время некоторые подразделения, по его словам, получили приказ об отходе.