Украинский солдат заявил, что его и сослуживцев "просто бросили" под Соледаром
CNN: Солдат ВСУ заявил, что командование бросило его подразделение под Соледаром
Украинский военнослужащий в телефонном разговоре с журналистом американской телекомпании СNN заявил, что командование ВСУ бросило своих военнослужащих под Соледаром.
"Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили", — приводит телекомпания его слова, не называя имени.
Военнослужащий пожаловался, что, если он с сослуживцами не получит приказ об отходе, у них, "вероятно, не останется времени на отступление". В то же время некоторые подразделения, по его словам, получили приказ об отходе.
Как рассказывал Лайф, ранее подполковник Народной милиции ДНР заявил, что в восточной части Соледара остаются отдельные небольшие очаги сопротивления противника.
ТАСС / Александр Река