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Опубликовано 12 января 2023, 23:17

Украинский солдат заявил, что его и сослуживцев "просто бросили" под Соледаром

CNN: Солдат ВСУ заявил, что командование бросило его подразделение под Соледаром

Украинский военнослужащий в телефонном разговоре с журналистом американской телекомпании СNN заявил, что командование ВСУ бросило своих военнослужащих под Соледаром.

"Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили", — приводит телекомпания его слова, не называя имени.

Военнослужащий пожаловался, что, если он с сослуживцами не получит приказ об отходе, у них, "вероятно, не останется времени на отступление". В то же время некоторые подразделения, по его словам, получили приказ об отходе.

Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре
Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

Как рассказывал Лайф, ранее подполковник Народной милиции ДНР заявил, что в восточной части Соледара остаются отдельные небольшие очаги сопротивления противника.

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ТАСС / Александр Река

Андрей Григорьев
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