Бои с роботами и головоломки: В Сеть утёк геймплей Atomic Heart

В Интернете опубликовали 14 минут геймплея нового шутера Atomic Heart, над которым работает российская студия Mundfish. На видео можно видеть схватки с роботами, а также особые способности главного героя.

Возможно, ролик выложили раньше срока. Он появился в YouTube, однако спустя время автор удалил видео с канала. Впрочем, за это время геймплей успели скачать и разместить на своих каналах другие любители игр.

В ролике в том числе было представлено разрушение роботов с помощью подручных средств, а также спецоружия. Ещё можно видеть использование способностей персонажа для поднятия врагов в воздух. Игрок может задействовать электрический луч, чтобы выводить из строя роботов.

Также в ролике показан небольшой отрывок под музыку, в котором главный персонаж находится за рулём автомобиля, внешне напоминающего транспортные средства времён СССР. Комментаторы разделились во мнениях относительно качества игры: одни пришли в восторг, другие обругали механику и анимацию проекта. На официальном же канале студии пока доступны только трейлеры.