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13 января, 00:00

Россиянка прошла в финал конкурса "Мисс Вселенная"

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова вышла в финал конкурса "Мисс Вселенная"

<p>Анна Линникова. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/missrussia_org/836" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Мисс Россия"</a></p>

Анна Линникова. Фото © Telegram / "Мисс Россия"

Россиянка Анна Линникова, ранее завоевавшая титул "Мисс Россия – 2022", прошла в полуфинал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на организаторов.

"Линникова представила национальный костюм "Корона Российской империи» из шёлкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем", — рассказали в пресс-службе конкурса.

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Сама Анна рассчитывает победить в финале конкурса. По мнению девушки, ей в этом поможет сила духа. Поклонники поддерживают россиянку в соцсетях, желая ей занять первое место.

Ранее Лайф показал видео, на котором Линникова продемонстрировала образ для предстоящего конкурса. Девушка выбрала мини-платье из 50 тысяч полудрагоценных камней и речного жемчуга. Одеяние дополнила бархатная бордовая накидка с длинным шлейфом и босоножки на высоком каблуке. До этого Линникова прошла несколько испытаний, среди которых дефиле в купальнике и национальном костюме.

Анатолий Симоненко

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