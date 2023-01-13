Россиянка прошла в финал конкурса "Мисс Вселенная"

Россиянка Анна Линникова, ранее завоевавшая титул "Мисс Россия – 2022", прошла в полуфинал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на организаторов.

"Линникова представила национальный костюм "Корона Российской империи» из шёлкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем", — рассказали в пресс-службе конкурса.

Сама Анна рассчитывает победить в финале конкурса. По мнению девушки, ей в этом поможет сила духа. Поклонники поддерживают россиянку в соцсетях, желая ей занять первое место.