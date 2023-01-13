Журналист заявил о "преступлении", совершённом США ради Украины

Часть членов Конгресса США только сейчас начинают приходить в себя и обращать внимание на то, что Штаты выделили Украине миллиарды долларов. Об этом рассказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он напомнил слова конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси из Кентукки, сообщившего, что за год Конгресс согласовал выделение Украине помощи больше, чем на дороги и мосты в США. На этой почве политик призвал провести аудит отправленных Киеву денег. По мнению Такера, по сути, Демократическая партия при полном участии большей части республиканцев совершает преступление против США. При этом многие конгрессмены не хотят, чтобы американцы сообразили, куда было потрачено сто миллиардов долларов, выделенных Незалежной.

"Вот вы потратили сто миллиардов долларов на Украину, а затем Кондолиза Райс, которая, как ни удивительно, до сих пор говорит публично о внешней политике, объявляет на этой неделе о том, что Украина проигрывает. Хорошо, а куда делись все эти деньги? Вам нельзя этого знать. Люди на этом сильно наживаются. Именно поэтому Вашингтон это поддерживает", — сказал Карлсон.

Он добавил, что цена поддержки Киева для США была "серьёзнейшей". В связи с этим Карлсон процитировал министра американских ВМС Карлоса дель Торо, который назвал поставки оружия Незалежной поводом для беспокойства.