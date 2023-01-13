Пушков высмеял реакцию Белого дома на скандал с документами Байдена

В Америке всё больше шума поднимается вокруг скандала, связанного с обнаружением секретных документов в офисе нынешнего президента Джо Байдена. Это отметил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он напомнил, что совсем недавно Байден обрушивался с критикой на экс-главу Штатов за аналогичный случай.

"Скандал набирает обороты. Пресс-секретарь Белого дома вся в дредах (и где её только нашли?), грустит на глазах у журналистов, ведь ответить ей нечего. Ещё не так давно Байден с гневным видом обличал Трампа за то, что у того в имении якобы нашли секретные документы: "Как такое могло случиться? Как можно было проявить такую безответственность?" И вот теперь сам попал в такую же историю", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.