Пушков высмеял реакцию Белого дома на скандал с документами Байдена
Пушков: Байден попал с секретными документами в такую же историю, как Трамп
В Америке всё больше шума поднимается вокруг скандала, связанного с обнаружением секретных документов в офисе нынешнего президента Джо Байдена. Это отметил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он напомнил, что совсем недавно Байден обрушивался с критикой на экс-главу Штатов за аналогичный случай.
"Скандал набирает обороты. Пресс-секретарь Белого дома вся в дредах (и где её только нашли?), грустит на глазах у журналистов, ведь ответить ей нечего. Ещё не так давно Байден с гневным видом обличал Трампа за то, что у того в имении якобы нашли секретные документы: "Как такое могло случиться? Как можно было проявить такую безответственность?" И вот теперь сам попал в такую же историю", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.
Кроме того, он напомнил, что инцидент с обнаружением секретных документов в Белом доме сочли "сюрпризом". По крайней мере, именно так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, отвечая на вопрос, как такое могло случиться.
Ранее десять секретных документов, оставшихся от времён, когда Байден занимал пост вице-президента, были найдены в аналитическом центре Вашингтона. Каково содержание бумаг, неизвестно. Байден выразил удивление, узнав об этой находке. Впоследствии помощники Байдена обнаружили ещё одну партию документов, которые имеют отношение к нему.
ТАСС / Фадеичев Сергей