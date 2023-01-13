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13 января, 01:08

Пушков высмеял реакцию Белого дома на скандал с документами Байдена

Пушков: Байден попал с секретными документами в такую же историю, как Трамп

В Америке всё больше шума поднимается вокруг скандала, связанного с обнаружением секретных документов в офисе нынешнего президента Джо Байдена. Это отметил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он напомнил, что совсем недавно Байден обрушивался с критикой на экс-главу Штатов за аналогичный случай.

"Скандал набирает обороты. Пресс-секретарь Белого дома вся в дредах (и где её только нашли?), грустит на глазах у журналистов, ведь ответить ей нечего. Ещё не так давно Байден с гневным видом обличал Трампа за то, что у того в имении якобы нашли секретные документы: "Как такое могло случиться? Как можно было проявить такую безответственность?" И вот теперь сам попал в такую же историю", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Кроме того, он напомнил, что инцидент с обнаружением секретных документов в Белом доме сочли "сюрпризом". По крайней мере, именно так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, отвечая на вопрос, как такое могло случиться.

Стало известно содержание изъятых из поместья Трампа секретных документов

Стало известно содержание изъятых из поместья Трампа секретных документов

Ранее десять секретных документов, оставшихся от времён, когда Байден занимал пост вице-президента, были найдены в аналитическом центре Вашингтона. Каково содержание бумаг, неизвестно. Байден выразил удивление, узнав об этой находке. Впоследствии помощники Байдена обнаружили ещё одну партию документов, которые имеют отношение к нему.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Анатолий Симоненко

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