К мистике готовы: Россияне перед Святками закупились товарами для гадания

В России издавна принято проводить долгие зимние вечера между Рождеством и Крещением за гаданием. Как выяснилось, заглядывают в будущее и ворожат на суженого на Святках россияне и сегодня. Так, продажи атрибутов и аксессуаров для гадания в январе 2023 года выросли на 59% к предыдущему году. Об этом Лайфу рассказали в маркетплейсе Ozon.

Например, популярность свечей на платформе выросла в три раза. Причём востребованы разные: и просто восковые, и цветные (особенно красные), и медовые, и с травами.

Судя по продажам, гадать россияне в этом году предпочитают на картах Таро. Продано их было на 74% больше, чем за тот же период 2022-го. Чаще всего они были востребованы в Калининграде (рост в 2,5 раза год к году), Самаре и Екатеринбурге (рост более чем в два раза). Популярны также классические колоды Уэйда, обучающие колоды для начинающих, золотые карты с книгой инструкций и раскладов, Таро Светлого Провидца.

А вот классические карты стали покупать реже в целом на 26%. Охладели россияне и к вызову духов: продажи спиритических досок упали на 13%. Вместе с тем популярнее стали маятники для биолокации из натурального камня или металла (рост в 3,3 раза). В лидерах снова Калининградская область (в 3,3 раза год к году), а также Ростовская (рост в 3,5 раза) и Новосибирская области (+80%).

Всё, что помогает предсказать судьбу, должно быть красиво и правильно упаковано, отмечают на маркетплейсе. Поэтому россияне охотно покупают бархатные и атласные мешочки для карт Таро, скатерти для гадания с пентаграммами, специальные блокноты и даже деревянные алтари для ритуалов "Магическая звезда". Продажи подобных аксессуаров в начале января выросли на 55% год к году.