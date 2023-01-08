Экономист спрогнозировал курс доллара на 2023 год

Курс доллара в 2023 году будет зависеть от дефицита российского бюджета и ситуации на нефтяном рынке. Об этом рассказал экономист и бизнес-тренер Денис Ракша. Тем не менее, по его словам, стоимость американской валюты не должна превысить 90 рублей.

"В любом случае не думаю, что Центробанк выпустит его (курс доллара. — Прим. Лайфа) за рамки 85–90 рублей", — приводит сайт kp.ru слова эксперта.

При этом Ракша заявил, что россиянам не стоит ожидать внеплановых индексаций пенсий и социальных выплат, как это было в июне прошлого года. Перерасчёты могут произойти к концу 2023 года при условии, что ЦБ не сможет удержать инфляцию в районе пяти-семи процентов.