Экономист спрогнозировал курс доллара на 2023 год
Экономист Ракша: Курс доллара в 2023 году не выйдет за рамки 85–90 рублей
Курс доллара в 2023 году будет зависеть от дефицита российского бюджета и ситуации на нефтяном рынке. Об этом рассказал экономист и бизнес-тренер Денис Ракша. Тем не менее, по его словам, стоимость американской валюты не должна превысить 90 рублей.
"В любом случае не думаю, что Центробанк выпустит его (курс доллара. — Прим. Лайфа) за рамки 85–90 рублей", — приводит сайт kp.ru слова эксперта.
При этом Ракша заявил, что россиянам не стоит ожидать внеплановых индексаций пенсий и социальных выплат, как это было в июне прошлого года. Перерасчёты могут произойти к концу 2023 года при условии, что ЦБ не сможет удержать инфляцию в районе пяти-семи процентов.
А ранее в США признали, что доллару аукнулись последствия санкций против России. Как напомнил профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил, страны БРИКС в ходе 14-го саммита обсуждали создание новой международной резервной валюты, а также указал на достижение соглашения по этому вопросу в ЕАЭС.
Unsplash