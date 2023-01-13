"Красавцы!": Японцев поразило первое прибытие истребителей Су-30 в их страну

Читатели японского портала Yahoo News Japan эмоционально отреагировали на прибытие в их страну истребителей Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии. Самолёты были туда отправлены для совместных учений.

Четыре истребителя приземлились 10 января на базе японских ВВС Хякури в префектуре Ибараки. Учения с их участием начнутся 16 января, они будут называться Via Guardian 23. Примечателен тот факт, что это первое появление самолетов семейства Су-27 в Японии.

"Как бы мы ни относились к создавшей этот истребитель России, но сами по себе и Су-27, и Су-30 — красавцы! Хороший самолёт — он и внешне красив!" – прокомментировал это событие пользователь под псевдонимом hor.

А комментатор kam признался, что никогда не рассчитывал увидеть, "как русские истребители приземляются на японские военные аэродромы".

"Хочу увидеть в исполнении этого истребителя знаменитые фигуры "кобра Пугачева", "кульбит", "крюк", – написал naka.