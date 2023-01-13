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13 января, 01:43

"Красавцы!": Японцев поразило первое прибытие истребителей Су-30 в их страну

Читатели Yahoo News Japan приятно удивились прибытию в Японию Су-30 ВВС Индии

<p>Су-30МКИ ВВС Индии. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NellisIAFSu30MKI.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>\ US Air Force</p>

Су-30МКИ ВВС Индии. Фото © Wikipedia \ US Air Force

Читатели японского портала Yahoo News Japan эмоционально отреагировали на прибытие в их страну истребителей Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии. Самолёты были туда отправлены для совместных учений.

Четыре истребителя приземлились 10 января на базе японских ВВС Хякури в префектуре Ибараки. Учения с их участием начнутся 16 января, они будут называться Via Guardian 23. Примечателен тот факт, что это первое появление самолетов семейства Су-27 в Японии.

"Как бы мы ни относились к создавшей этот истребитель России, но сами по себе и Су-27, и Су-30 — красавцы! Хороший самолёт — он и внешне красив!" – прокомментировал это событие пользователь под псевдонимом hor.

А комментатор kam признался, что никогда не рассчитывал увидеть, "как русские истребители приземляются на японские военные аэродромы".

"Хочу увидеть в исполнении этого истребителя знаменитые фигуры "кобра Пугачева", "кульбит", "крюк", – написал naka.

Пользователь kua задался вопросом: появление истребителей Су в Японии – это "начало разрядки", или " предвестник грозного шторма".

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Напомним, обновлённая Стратегия национальной безопасности Японии выделяет Россию как страну, "вызывающую серьёзные опасения". В Токио заявили, что не видят предпосылок для заключения мирного договора с Москвой.

Андрей Григорьев

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