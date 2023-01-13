Россиянам рассказали, как выбросить ёлку и не нарваться на штраф

Завершение новогодних праздников может легко обернуться убытками, если неправильно избавиться от ёлки. Об этом читателей Лайфа предупредила доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

По её словам, ГОСТ Р 56195-2014 предусматривает, что в стандартный уличный бак можно утилизировать только предметы, размер которых в глубину, длину и ширину не превышают 50 см. Штраф за нарушение этого правила для граждан составляет 2–3 тысячи рублей, а при повторном нарушении в течение года — 3–4 тысячи рублей.

Другими словами, тем, кто хочет выбросить ёлку именно в мусорный бак, придётся распилить дерево. А ветки лучше упаковать, чтобы опавшая хвоя не осталась в подъезде, иначе дополнительного штрафа в размере от 2000 рублей не миновать. Эксперт посоветовала выбрасывать ёлку в специальный бак для строительного мусора, который по размеру больше, чем стандартный, и предназначен для бытовых отходов. Однако есть и другой способ — обратиться в пункты утилизации хвойных деревьев, чтобы избежать длительного разложения древесины с обильным выделением метана.

"Оптимальный вариант — сдать ёлку в пункты приёма "отслуживших" деревьев, которые создаются во многих городах. Обычно адреса этих точек указываются на сайтах местных администраций. В этом случае ваша ёлка превратится, например, в щепу и будет использована в сельском хозяйстве или клумбах городских парков. Кроме того, хвойные охотно принимаются в зоопарках и фермах для корма животных и обустройства вольеров. Искусственную старую ёлку можно выбросить в обычный контейнер для твёрдых коммунальных отходов, предварительно разобрав её", — рассказала Солдатова.