Итоги года: Российский спорт жив и будет жить

По итогам 2022 года количество регулярно занимающихся спортом россиян составляет 65 млн человек — 53% жителей страны. При этом, согласно указу президента РФ, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой, должна достичь 70% к 2030 году. Достижению этой цели способствует федеральный проект "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". В его рамках по всей стране создаются условия для того, чтобы россияне вели здоровый образ жизни. При этом не отстаёт и профессиональный спорт: в этом году в России прошло несколько крупных международных соревнований, а российские атлеты завоевали рекордное количество медалей на Олимпиаде в Пекине. Об итогах спортивного года — в материале Лайфа.

В рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" до конца 2022 года по всей стране будет открыто более 100 спортивных объектов: это стадионы, ФОКи, бассейны, ледовые арены. Создано 235 площадок ГТО. Кроме того, в рамках конкурса "Ты в игре" поддержано пять проектов по популяризации любительского спорта, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"С каждым годом интерес россиян к активной физической деятельности растёт, всё больше людей осознаёт важность спорта в своей жизни. В спорт сегодня уже вовлечено более 65 миллионов человек, и до 2030 года мы должны увеличить этот показатель до 105 миллионов человек. Ощутимый вклад в популяризацию спорта вносят некоммерческие организации, которые реализуют интересные и яркие проекты", — рассказывал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Большое внимание уделяется развитию компетенций специалистов в области физической культуры и спорта: в 2022 году программы профпереподготовки и повышения квалификации прошли 17 000 человек.

Проведено 1028 мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России для всех категорий и групп населения, в том числе среди лиц с инвалидностью, а также по подготовке спортивного резерва. 716 организаций предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

В спортивные школы поставлено 235 комплектов спортивного оборудования и инвентаря. В муниципальные образования регионов Российской Федерации поставлено 230 комплектов оборудования для создания спортивных площадок.

Приобщает россиян к спорту и комплекс ГТО: более 19,2 млн граждан уже являются его участниками, более 11 млн человек приступили к выполнению нормативов, более 6,3 млн из них показали высокий уровень физической подготовленности, соответствующий золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. Существенный вклад ежегодно в прирост новых участников комплекса вносит фестивальное движение. В 2022 году проведено пять Фестивалей ГТО.

Успехи показали и профессиональные спортсмены. Так, сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине и обновила национальный рекорд по данному показателю. Российские спортсмены на прошедшей Олимпиаде завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучшее достижение сборной СССР — 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Сборная ОКР. Фото © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

В ответ на отстранение национальной сборной РФ провела альтернативные Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт". Они состоялись с 18 по 20 марта в Ханты-Мансийске. Организаторам удалось почти за неделю подготовить не только праздничный концерт, но и всю логистику соревнований. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана, которые разыграли медали в шести видах спорта, входящих в программу зимних Паралимпийских игр, — лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках и следж-хоккее.

Также в Сочи с 2 по 9 октября прошли летние Игры паралимпийцев. Общее руководство организацией Игр осуществлялось Министерством спорта Российской Федерации и Паралимпийским комитетом России при участии Администрации Краснодарского края и Администрации города Сочи. Участниками соревнований стали более 1800 человек, из которых 170 — представители иностранных государств и более 1000 — российские спортсмены.

С 10 августа по 2 октября прошла Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Соревнования состоялись на спортивных объектах 12 регионов страны в 39 видах спорта. В турнире приняли участие около 13 тысяч человек, из них 9200 спортсменов и 3800 тренеров и специалистов.

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта – 2022. Баскетбол 3х3. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В 2022 году в третий раз провели всероссийский конкурс спортивных проектов "Ты в игре". Он направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", — популяризацию массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечение как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом.