В МИД словами о "Квартале 95" дали оценку затее Зеленского с глобальным саммитом

Затея президента Украины Владимира Зеленского с проведением некоего глобального саммита по ситуации в его стране выглядит несерьёзно. Такое мнение высказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Эта затея выглядит несерьезно, как ещё одно популистское мероприятие для привлечения внимания к украинским делам. Она подтверждает неадекватность восприятия Киевом современных реалий", — приводит ТАСС слова Полищука.

Он признался, что с трудом может представить, как Киев при нынешнем положении ВСУ может говорить о "глобальном саммите" и обсуждении там "освобождения территорией", выплаты Россией "репараций".

"Самоуверенность украинского руководства отвечает лучшим традициям "Квартала-95" и достойна высшей оценки за юмористические таланты", — подметил Полищук.