В МИД словами о "Квартале 95" дали оценку затее Зеленского с глобальным саммитом
Дипломат Полищук: Затея Зеленского с глобальным саммитом выглядит несерьезно
Затея президента Украины Владимира Зеленского с проведением некоего глобального саммита по ситуации в его стране выглядит несерьёзно. Такое мнение высказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Эта затея выглядит несерьезно, как ещё одно популистское мероприятие для привлечения внимания к украинским делам. Она подтверждает неадекватность восприятия Киевом современных реалий", — приводит ТАСС слова Полищука.
Он признался, что с трудом может представить, как Киев при нынешнем положении ВСУ может говорить о "глобальном саммите" и обсуждении там "освобождения территорией", выплаты Россией "репараций".
"Самоуверенность украинского руководства отвечает лучшим традициям "Квартала-95" и достойна высшей оценки за юмористические таланты", — подметил Полищук.
Напомним, Украина хочет к концу февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН. Как заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев рассчитывает видеть генсека организации Антониу Гутерриша в качестве посредника. Что касается участия в мероприятии России, то украинский министр считает это возможным только после "проведения международного суда". Как заметили в Кремле, Москва никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась на здравый смысл.
Офис президента Украины