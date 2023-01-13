В Польше озвучили неприятную для Киева правду о методах Украины

Запад обманывает, говоря о том, что Украина борется за "свободный мир", тогда как методы, используемые в этой борьбе Киевом, никак не относятся к такому понятию. Об этом заявил журналист Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska. Он напомнил, что киевский режим запретил русский язык, сносит памятники русским поэтам и писателям, а вместо них устанавливает новые — Степану Бандере и прочим украинским националистам.

Журналист отметил, что Украина ведёт с Россией не только культурную, но и религиозную войну. В том числе речь идёт о насильственном захвате храмов канонической УПЦ Московского Патриархата сторонниками Православной церкви Украины, а также боевиками из националистических группировок. В ряде соборов, епархиальных центров и монастырей СБУ устраивает обыски, чтобы не позволить религиозным общинам становиться "ячейками русского мира".

"За всеми этими явлениями отчётливо просматривается лик Степана Бандеры и его организации ОУН*. И почему-то никто в Польше и в "свободном мире" не реагирует", — заявил Энгельгард.