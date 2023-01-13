Власти Китая раскрыли данные о товарообороте с Россией
Таможня Китая: Товарооборот с Россией в 2022 году вырос на 29,3%
За 2022 год товарооборот России и Китая увеличился до рекордного показателя. Он вырос на 29,3% до отметки в 190,27 млрд долларов. Такие данные привели в Главном таможенном управлении КНР.
Примечательно, что экспорт из Китая в Россию за год увеличился на 12,8% (до 76,12 млрд долларов), а вот из России в Китай – сразу на 43,4%, достигнув показателя в 114,15 млрд долларов.
Таким образом положительное сальдо в России, то есть превышение экспорта в КНР над импортом оттуда, составило 38 млрд долларов. А это более чем в 3 раза выше результата 2021 года. Россия преимущественно поставляет Китаю энергоресурсы
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что несмотря на непростую ситуацию в мире, сотрудничество Москвы и Пекина, основанное на принципах равноправия и доверия, развивается, укрепляется стратегическое партнёрство в области энергетики.
Агентство "Москва" \ Артур Новосильцев