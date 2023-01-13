Аскара Акаева избавили от уголовных дел

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год, он был отстранён от должности в результате "тюльпановой революции". После этого он переехал в Россию, поселился в столичном регионе. В Киргизии его объявили в международный розыск по делу о коррупции, связанной с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор". Летом 2021 года Акаев был доставлен в Бишкек на допрос.