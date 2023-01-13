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13 января, 04:28

Аскара Акаева избавили от уголовных дел

В Киргизии закрыли все уголовные дела в отношении первого президента Аскара Акаева

В Киргизии Генеральная прокуратура прекратила все уголовные дела, возбуждённые в отношении первого президента республики — Аскара Акаева. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Дело в отношении Акаева по "Кумтору" прекращено", — сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры Киргизии.

Как уточняет агентство, таким образом, с Аскара Акаева сняты все уголовные обвинения. Ранее было прекращено следствие по другим эпизодам.

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Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год, он был отстранён от должности в результате "тюльпановой революции". После этого он переехал в Россию, поселился в столичном регионе. В Киргизии его объявили в международный розыск по делу о коррупции, связанной с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор". Летом 2021 года Акаев был доставлен в Бишкек на допрос.

Обложка ©

ТАСС / Машков Юрий

Андрей Григорьев

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