Аскара Акаева избавили от уголовных дел
В Киргизии закрыли все уголовные дела в отношении первого президента Аскара Акаева
В Киргизии Генеральная прокуратура прекратила все уголовные дела, возбуждённые в отношении первого президента республики — Аскара Акаева. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Дело в отношении Акаева по "Кумтору" прекращено", — сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры Киргизии.
Как уточняет агентство, таким образом, с Аскара Акаева сняты все уголовные обвинения. Ранее было прекращено следствие по другим эпизодам.
Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год, он был отстранён от должности в результате "тюльпановой революции". После этого он переехал в Россию, поселился в столичном регионе. В Киргизии его объявили в международный розыск по делу о коррупции, связанной с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор". Летом 2021 года Акаев был доставлен в Бишкек на допрос.
ТАСС / Машков Юрий