В Казахстане отменили закон об особом статусе Назарбаева
Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте
Нурсултан Назарбаев. Фото © kremlin.ru
В Казахстане депутаты Парламента на совместном заседании палат признали утратившим силу закон "О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)". На сайте законодательного органа ведут трансляцию с заседания.
Согласно результатам голосования, большинство собравшихся депутатов высказались за то, чтобы закон о первом президенте утратил силу. Для подготовки этого решения ранее была создана совместная комиссия двух палат Парламента республики.
В этом законе прописаны статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Согласно документу, он мог в том числе обращаться к народу, выступать перед Парламентом и на заседаниях правительства, обладал неприкосновенностью. Его нельзя было задержать или арестовать. Неприкосновенность распространялась также на имущество его семьи.
Впрочем, как пояснил журналистам новый министр юстиции Азамат Ескараев, Назарбаев сохранил неприкосновенность — она прописана ещё и в конституционном законе "О Президенте". А вот на членов семьи первого лидера республики этот документ не распространяется.
Ранее Парламент Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников, Назарбаева лишили статуса почётного сенатора. А осенью вступил в силу указ об обратном переименовании столицы республики из Нур-Султана в Астану.