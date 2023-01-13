В Казахстане отменили закон об особом статусе Назарбаева

В Казахстане депутаты Парламента на совместном заседании палат признали утратившим силу закон "О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)". На сайте законодательного органа ведут трансляцию с заседания.

Согласно результатам голосования, большинство собравшихся депутатов высказались за то, чтобы закон о первом президенте утратил силу. Для подготовки этого решения ранее была создана совместная комиссия двух палат Парламента республики.

В этом законе прописаны статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Согласно документу, он мог в том числе обращаться к народу, выступать перед Парламентом и на заседаниях правительства, обладал неприкосновенностью. Его нельзя было задержать или арестовать. Неприкосновенность распространялась также на имущество его семьи.