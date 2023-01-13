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13 января, 05:01

В США торнадо убил семь человек

В США семь человек погибли при разрушительном торнадо

Минимум семь человек погибло после прошедшего в США торнадо, ещё 12 получили различные травмы, передаёт Ассошиэйтед Пресс. По информации агентства, шестеро погибли в штате Алабама, ещё один — в штате Джорджия.

Торнадо, унёсший жизни семи человек в США. Видео @ Twitter / @rawsalerts / @eldatomx

От 40 до 50 домов получили повреждения, пишет агентство, ссылаясь на данные главы Управления по чрезвычайным ситуациям по округу Отога (штат Алабама). В этих двух штатах часть потребителей остаётся без электричества: свыше 65,6 тысячи в Джорджии и 32,5 тысячи в Алабаме.

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Apnews.com / Butch Dill

Анатолий Симоненко
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