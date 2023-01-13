На Кунашире после шторма берег оказался усыпан иваси

По побережью бухты Первухина на острове Кунашир произошёл массовый выброс иваси. Об этом сообщили специалисты Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства.

Массовая гибель иваси на берегу Кунашира. Видео @ Telegram / Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства

Учёные выехали на место ЧП, обследовали берег и состояние воды. Загрязнений, пагубно влияющих на биологический ресурс, обнаружено не было. Предполагается, что причиной мог стать шторм.

Массовая гибель иваси на берегу Кунашира. Фото @ Telegram / Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства

"Видимых загрязнений в районе выбросов не наблюдается. Такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частными явлениями", — рассказали в ведомстве.