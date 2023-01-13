СМИ узнали, как изменилось финансовое положение россиян в начале 2023 года

В период с 1 по 9 января 2023 года россияне активнее всего интересовались вкладами сроком до трёх месяцев, тогда как абсолютное меньшинство жителей страны искало более долгосрочные варианты инвестиций, сроком от одного года. Такие данные исследования финансового маркетплейса "Сравни" приводит RT.

Так, вкладами на срок три месяца интересовались 24% россиян, шесть месяцев — 23% участников исследования, вклады на год были интересны 21%, а ещё 12% предпочитали совсем краткосрочные вложения на один месяц. При этом лишь 8% исследуемых отдавали предпочтение вкладам на срок от одного года. Кроме того, 42% желали разместить от 1 до 500 тысяч рублей. В то же время 30% россиян проявляли интерес к вложениям на сумму более 1 миллиона рублей.

Аналитики также обратили внимание на то, что в начале января 2023 года россияне стали чаще получать одобрение по кредитам в сравнении с аналогичными данными годом ранее. Средней суммой займа, по словам аналитиков, стали 300 тысяч рублей. Интерес жители страны проявляли и к микрозаймам, средний показатель которых по РФ составил 29,7 тысячи рублей.