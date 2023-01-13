Посол РФ сообщил об отсутствии прогресса в соглашении с ООН по экспорту сельхозпродукции
Посол в Турции Ерхов: РФ не видит прогресса в соглашении с ООН по экспорту агропродукции
Москва не видит прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов в беседе с газетой Yeni Şafak.
По словам дипломата, на сегодняшний день всего экспортировано 17 миллионов тонн украинского зерна. Однако всё ещё наблюдаются перекосы в географическом распределении получателей продуктов питания с Украины.
"Ситуация с нашей продукцией также не внушает оптимизма. Прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается", — подчеркнул Ерхов.
Посол добавил, что российские производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокировкой банковских платежей, высокими страховыми взносами и проблемами с доступом к портам. Наблюдаются в том числе задержки в бесплатной передаче удобрений из РФ бедным странам.
"Небольшая часть грузов была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают держать нашу продукцию в портах. Перевалка аммиачного сырья для производства удобрений из Южного порта не начата", — рассказал дипломат.
По его словам, возобновление поставок аммиака блокирует именно Киев. Хотя этих двух с половиной тонн сырья хватило бы на производство семи миллионов тонн удобрений для того, чтобы накормить 200 миллионов человек. Всё это только демонстрирует, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с корыстными целями, подчеркнул Ерхов.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции перерабатывать зерно из РФ для поставки в бедные страны Африки. По его словам, лидер России Владимир Путин заверил в готовности Москвы поставлять сельхозпродукцию для этих целей.
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