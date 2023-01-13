В Пензе нашли живым пропавшего актёра сериала "Зёма" Артёма Бординова

Актёр сериала "Зёма" Артём Бординов, известный также как Тяпа, нашёлся спустя несколько дней после первых сообщений о его пропаже. Об этом в соцсетях сообщает поисковый отряд "Лиза алерт".

Детали местонахождения актёра не сообщаются. О состоянии здоровья Бординова также нет каких-либо сведений. Добавим, что информацию о нахождении артиста подтвердил и его коллега по сериалу "Зёма" Семён Молоканов в своём телеграм-канале и пообещал позже рассказать подробности истории.