В Пензе нашли живым пропавшего актёра сериала "Зёма" Артёма Бординова
Актёр сериала "Зёма" Артём Бординов, известный также как Тяпа, нашёлся спустя несколько дней после первых сообщений о его пропаже. Об этом в соцсетях сообщает поисковый отряд "Лиза алерт".
Детали местонахождения актёра не сообщаются. О состоянии здоровья Бординова также нет каких-либо сведений. Добавим, что информацию о нахождении артиста подтвердил и его коллега по сериалу "Зёма" Семён Молоканов в своём телеграм-канале и пообещал позже рассказать подробности истории.
Ранее Лайф сообщал, что о пропаже Бординова сообщила его супруга. По её словам, актёр ушёл из дома в ночь на 9 января и не вернулся. При этом ранее подобного за ним она не замечала.
VK / Артём Бординов