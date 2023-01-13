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13 января, 07:27

Опубликованы фото с места гибели чемпионки по хайдайвингу Салямовой

<p>Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/id291079357?z=photo291079357_457266299/photos291079357" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Лейла Салямова</a></p>

Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. Обложка © VK / Лейла Салямова

В Сети появились фото с места аварии, в которой погибла чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. ДТП произошло днём 12 января на федеральной трассе "Сортавала" в Карелии.

Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © vk.com/Госавтоинспекция Карелии

Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © vk.com/Госавтоинспекция Карелии

Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © Телеграм-канал Daily Карелия

Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © Телеграм-канал Daily Карелия

Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © Телеграм-канал Daily Карелия

Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © Телеграм-канал Daily Карелия

По данным Госавтоинспекции, в 13:30 на 163-м км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе столкнулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan. И водитель, и пассажирка первого авто погибли, люди из второй машины госпитализированы.

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Напомним, ранее стало известно, что чемпионка России по хайдайвингу 2021 года Лейла Салямова погибла в результате ДТП в Карелии. В декабре 2021 года Лейла стала первой россиянкой, попавшей на квалификационный отбор к чемпионату мира по хайдайвингу. По результатам соревнований спортсменка заняла 18-е место и прошла квалификацию. В августе 2022-го Салямова принимала участие в этапе соревнований по клиффдайвингу, проходившем в сербском Мостаре.

Александра Вишнякова

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