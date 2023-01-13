Опубликованы фото с места гибели чемпионки по хайдайвингу Салямовой

В Сети появились фото с места аварии, в которой погибла чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. ДТП произошло днём 12 января на федеральной трассе "Сортавала" в Карелии.

Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © vk.com/Госавтоинспекция Карелии

Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © Телеграм-канал Daily Карелия

Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © Телеграм-канал Daily Карелия

По данным Госавтоинспекции, в 13:30 на 163-м км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе столкнулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan. И водитель, и пассажирка первого авто погибли, люди из второй машины госпитализированы.