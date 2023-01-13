Опубликованы фото с места гибели чемпионки по хайдайвингу Салямовой
Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. Обложка © VK / Лейла Салямова
В Сети появились фото с места аварии, в которой погибла чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. ДТП произошло днём 12 января на федеральной трассе "Сортавала" в Карелии.
Место гибели чемпионки по хайдайвингу Лейлы Салямовой. Фото © vk.com/Госавтоинспекция Карелии
По данным Госавтоинспекции, в 13:30 на 163-м км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе столкнулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan. И водитель, и пассажирка первого авто погибли, люди из второй машины госпитализированы.
Напомним, ранее стало известно, что чемпионка России по хайдайвингу 2021 года Лейла Салямова погибла в результате ДТП в Карелии. В декабре 2021 года Лейла стала первой россиянкой, попавшей на квалификационный отбор к чемпионату мира по хайдайвингу. По результатам соревнований спортсменка заняла 18-е место и прошла квалификацию. В августе 2022-го Салямова принимала участие в этапе соревнований по клиффдайвингу, проходившем в сербском Мостаре.