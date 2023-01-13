Аксёнов поддержал идею о конфискации имущества за оскорбление ВС РФ

Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал предложение прописать в УК пункт о конфискации имущества россиян, которые уехали из страны и оскорбляют армию и власть, зарабатывая при этом деньги именно в России. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём телеграм-канале .

"Всем, что у них есть, они обязаны стране, которую подло предали, в ненависти к которой теперь соревнуются, чтобы угодить новым хозяевам. По сути, это паразиты, а паразитов надо вытравливать. Пусть их подкармливают и содержат новые хозяева. Уверен, что так думает подавляющее большинство жителей нашей страны", — написал Аксёнов, подчеркнув, что Крым уже идёт по этому пути.