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13 января, 09:37

Имущество блогерши Белоцерковской на 153 млн арестовали в рамках дела о фейках

Басманный суд Москвы приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской* (Belonika). Её обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Как рассказала адвокат бизнесвумен, в рамках дела арестовано имущество Белоцерковской на 153 миллиона рублей.

"Здесь арестовано имущество на 153 миллиона рублей, а санкция статьи предусматривает штраф в размере от трёх до пяти миллионов рублей", цитирует РИА "Новости" адвоката Эльвиру Кашигину.

Как уточняет агентство, интересы Белоцерковской в суде представляет государственный защитник, так как блогерша не стала искать адвоката по соглашению.

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Напомним, в марте 2022 года СК возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков о Российской армии в соцсетях. Позже блогершу объявили в международный розыск и заочно арестовали. В начале января 2023 года дело Белоцерковской поступило в суд для рассмотрения по существу.

* Включена в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
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