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13 января, 09:35

Росздравнадзор проверит клиники, в которых от рака лечат песнями и заклинаниями

Клиники с альтернативными методами лечения онкобольных проверит Росздравнадзор. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит деятельность клиники ООО "Здравница", где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами", — сказано в публикации.

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О подобных клиниках ранее сообщала газета "Известия". По данным издания, в России работает сеть таких организаций по лицензии, оформленной на ООО "Здравница". Сообщалось, что в этих клиниках пациентов с тяжёлыми заболеваниями лечат наложением рук и пением у батареи.

Ранее Лайф сообщал о том, что жительница Иркутска потеряла ребёнка из-за ошибки врачей. Они вовремя не заметили её беременность и лечили плохое самочувствие.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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