Стоматолог объяснила, как подготовиться к имплантации, чтобы точно прижилось

Успех имплантации зубов зависит от тщательной подготовки к операции, с помощью которой можно оценить имеющиеся факторы риска. Об этом в беседе с Лайфом рассказала стоматолог-хирург-имплантолог-ортопед Олеся Сорокина.

100%-ной гарантии на приживаемость импланта не может дать ни один врач! Зато доктор способен создать условия, необходимые для того, чтобы имплант прижился. Честно — это сложно и трудоёмко, но выполнимо, и я ежедневно это делаю Олеся Сорокина Стоматолог-хирург-имплантолог-ортопед

В первую очередь, по словам специалиста, перед операцией необходимо провести анализ состояния здоровья пациента. Как правило, уже на первичной консультации медики выявляют противопоказания к имплантации. Например, хирургическое вмешательство совершенно невозможно из-за какого-то серьёзного заболевания. Однако существуют также относительные факторы риска, когда ситуация, как правило, поправима. В ходе планирования предстоящего лечения пациенту необходимо соблюдать рекомендации врача, чтобы свести к нулю вероятность осложнений. В частности, перед имплантацией нужно провести профессиональную чистку зубов и санацию полости рта, отметила наша собеседница.

Конечно же, не менее важным фактором, определяющими успех имплантации, является профессионализм стоматолога. Перед операцией грамотный специалист должен подобрать качественный имплант с высоким процентом остеоинтеграции — приживаемости. Затем необходимо установить его с точностью до миллиметра и надёжно зафиксировать. А после, как указала специалист, пациенту обязательно должны сделать контрольный снимок челюсти.

"При этом скорость остеоинтеграции у каждого человека своя, так как зависит от физиологических особенностей. Однако понять, удалась ли операция, можно уже через одну-две недели, после того как пройдёт отёчность и болезненность. Средние цифры выглядят так: один-два месяца для импланта на нижней челюсти, три-пять — на верхней. Затем на него фиксируется коронка", — резюмировала Сорокина.