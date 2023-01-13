Психолог назвала основные причины исчезновения секса в отношениях

Исчезновение сексуального интереса может быть спровоцировано психологическими факторами. Подробнее об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Россияна Лучкина.

По её словам, либидо является взаимосвязью гормональных реакций тела, на которые в свою очередь влияют эмоции и психосоматические реакции. Специалист рекомендует задаться тремя главными вопросами, которые позволят определить: это базовое снижение интереса к сексу или отсутствует влечение к определённому человеку.

1. Нет влечения к конкретному партнёру или вообще никого не хочется? 2. Есть ли эротические фантазии? 3. Часто ли бывает сейчас мастурбация?

Как объяснила Лучкина, если интереса нет к конкретному партнёру, то с либидо всё нормально, поэтому корень проблемы следует искать во взаимоотношениях. Основными факторами, которые провоцируют снижение влечения, являются ссоры, обиды, чувство вины, ревность и отсутствие ощущения безопасности рядом с человеком. По словам психолога, если интерес вообще отсутствует и он пропал внезапно, то нужно изучить, что случилось перед снижением либидо и что происходит в жизни сейчас.

"Если не хочется заниматься сексом и мастурбировать, значит, у вас в целом пропала потребность в сексуальной разрядке. Если же данное желание присутствует в привычном виде, но влечения к партнёру нет, вы где-то себя обманываете", — объяснила Лучкина.

Травматический опыт тоже может быть причиной внезапного исчезновения сексуального интереса, в том числе изнасилование, домогательство, чрезмерное внимание или замечание, которое зацепило. Либидо может снизиться из-за незакрытых базовых потребностей в безопасности. Речь идёт о еде, доме, деньгах и прочих параметрах. По словам специалиста, в состоянии "боевой готовности" тело не видит потребности в размножении, поэтому потребность в сексе пропадает. Лучкина также назвала причинами снижения либидо усталость, недостаток сна и отдыха, неправильное питание и отсутствие ярких, приятных эмоций.