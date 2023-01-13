Грибы, которые есть в любой "Пятёрочке", оказались настоящим суперфудом для людей 60+

Вёшенка — с виду довольно невзрачный гриб, однако по своим полезным свойствам он способен "уложить на лопатки" своих более благородных собратьев. Об этом читателям Лайфа рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, этот гриб давно и широко известен в народной и восточной медицине, а вот в привычном рационе у россиян не прижился, и совершенно зря.

Вёшенки стоят недорого и продаются почти в любом супермаркете. Фото © Unsplash.com / Tolga deniz Aran

С одной стороны, вёшенки низкокалорийны, но за счёт высокого содержания клетчатки очень хорошо и быстро насыщают организм. Располнеть от них очень сложно, а вот получить дозу витаминов, микроэлементов и профилактику атеросклероза — запросто.

"В вёшенках достаточно много клетчатки, все мы знаем, что она является кормом для нашей полезной микрофлоры, поэтому укрепляет нашу иммунную систему, нервную, снижает уровень холестерина. Богаты эти грибы и витаминами, в частности группы В, которые отвечают за нормальную работу нервной системы. И включение вёшенок в рацион препятствует ранней потере когнитивных способностей у людей, поэтому этот продукт полезен для пожилых", — рассказывает собеседница Лайфа.

Кроме того, в этом продукте есть никотиновая кислота — ещё одно незаменимое для пожилых людей вещество, помогающее сбалансировать метаболические процессы, снизить проявление аллергических реакций и повысить уровень гемоглобина. Именно из-за этого снижается уровень атеросклероза, который является триггером многих сердечно-сосудистых заболеваний.

"Кроме того, в вёшенках достаточно много меди, а она входит в состав ферментов коллагена и эластина, улучшающих внешний вид кожи и необходимых для формирования сосудистой ткани и связок. Недостаток меди провоцирует раннюю седину. В этих грибах содержится 25% от суточной дозы хрома, который тоже улучшает состояние цвета волос, и они могут вернуться отчасти к первоначальному цвету", — говорит Соломатина.