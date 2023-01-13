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13 января, 08:51

Superjet "России" с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при вылете из Пулково

В аэропорту Пулково Superjet 100 авиакомпании "Россия" выкатился за пределы ВПП

В петербургском аэропорту Пулково самолёт авиакомпании "Россия" выкатился за пределы рулёжной дорожки во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл сегодня около десяти часов утра с самолётом Sukhoi Superjet 100. Лайнер с бортовым номером RA-89148 выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск и уже выруливал в торец ВПП для взлёта, но скользкое покрытие рулёжной дорожки привело к выкату воздушного судна.

Как пояснили Лайфу в пресс-службе авиакомпании, причиной ЧП стали сложные метеорологические условия. После выката самолёта экипаж принял решение прекратить рейс и высадить пассажиров, которые отправились в Мурманск резервным бортом.

Непогода в Санкт-Петербурге сегодня действительно внесла коррективы в работу местного аэропорта. Так, по данным РИА "Новости", из-за сильного бокового ветра тринадцать самолётов не смогли приземлиться, ушли на запасные аэродромы. Как сообщало ранее региональное управление МЧС России, 13 января в Северной столице ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Норильске самолёт авиакомпании NordStar с 115 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. После ЧП пассажиры вернулись в аэропорт, никто не пострадал.

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ТАСС / Марина Лысцева

Максим Плетнёв

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