Superjet "России" с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при вылете из Пулково
В аэропорту Пулково Superjet 100 авиакомпании "Россия" выкатился за пределы ВПП
В петербургском аэропорту Пулково самолёт авиакомпании "Россия" выкатился за пределы рулёжной дорожки во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошёл сегодня около десяти часов утра с самолётом Sukhoi Superjet 100. Лайнер с бортовым номером RA-89148 выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск и уже выруливал в торец ВПП для взлёта, но скользкое покрытие рулёжной дорожки привело к выкату воздушного судна.
Как пояснили Лайфу в пресс-службе авиакомпании, причиной ЧП стали сложные метеорологические условия. После выката самолёта экипаж принял решение прекратить рейс и высадить пассажиров, которые отправились в Мурманск резервным бортом.
Непогода в Санкт-Петербурге сегодня действительно внесла коррективы в работу местного аэропорта. Так, по данным РИА "Новости", из-за сильного бокового ветра тринадцать самолётов не смогли приземлиться, ушли на запасные аэродромы. Как сообщало ранее региональное управление МЧС России, 13 января в Северной столице ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Ранее Лайф рассказывал, что в Норильске самолёт авиакомпании NordStar с 115 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. После ЧП пассажиры вернулись в аэропорт, никто не пострадал.
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ТАСС / Марина Лысцева