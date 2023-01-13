Superjet "России" с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при вылете из Пулково

В петербургском аэропорту Пулково самолёт авиакомпании "Россия" выкатился за пределы рулёжной дорожки во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл сегодня около десяти часов утра с самолётом Sukhoi Superjet 100. Лайнер с бортовым номером RA-89148 выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск и уже выруливал в торец ВПП для взлёта, но скользкое покрытие рулёжной дорожки привело к выкату воздушного судна.

Как пояснили Лайфу в пресс-службе авиакомпании, причиной ЧП стали сложные метеорологические условия. После выката самолёта экипаж принял решение прекратить рейс и высадить пассажиров, которые отправились в Мурманск резервным бортом.

Непогода в Санкт-Петербурге сегодня действительно внесла коррективы в работу местного аэропорта. Так, по данным РИА "Новости", из-за сильного бокового ветра тринадцать самолётов не смогли приземлиться, ушли на запасные аэродромы. Как сообщало ранее региональное управление МЧС России, 13 января в Северной столице ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.