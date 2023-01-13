Сергачёв отправил в нокдаун хоккеиста "Ванкувера", который атаковал Василевского
Хоккеист Сергачёв ударил в лицо форварда "Ванкувера", заступившись за Василевского
Российский нападающий "Тампы-Бэй" Михаил Сергачёв жёстко ударил в лицо форварда "Ванкувера" Конора Гарленда, который незадолго до этого атаковал голкипера "молний" Андрея Василевского.
Сергачёв отправил в нокдаун хоккеиста "Ванкувера", который атаковал Василевского. Видео © Twitter / SPORTSNET
На опубликованных кадрах видно, что сначала игроки просто сцепились, а через некоторое время Сергачёв прямым ударом попал в челюсть сопернику, после чего тот не смог устоять на ногах. Судьи никак не наказали российского нападающего за данный инцидент. Добавим, что матч завершился победой "Тампы" со счётом 5:4. Сергачёв отметился одной результативной передачей, а ещё один представитель нашей страны, Никита Кучеров, набрал два очка: записал на свой счёт гол и ассист.
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Twitter / SPORTSNET