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13 января, 08:34

Сергачёв отправил в нокдаун хоккеиста "Ванкувера", который атаковал Василевского

Хоккеист Сергачёв ударил в лицо форварда "Ванкувера", заступившись за Василевского

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Михаил Сергачёв жёстко ударил в лицо форварда "Ванкувера" Конора Гарленда, который незадолго до этого атаковал голкипера "молний" Андрея Василевского.

Сергачёв отправил в нокдаун хоккеиста "Ванкувера", который атаковал Василевского. Видео © Twitter / SPORTSNET

На опубликованных кадрах видно, что сначала игроки просто сцепились, а через некоторое время Сергачёв прямым ударом попал в челюсть сопернику, после чего тот не смог устоять на ногах. Судьи никак не наказали российского нападающего за данный инцидент. Добавим, что матч завершился победой "Тампы" со счётом 5:4. Сергачёв отметился одной результативной передачей, а ещё один представитель нашей страны, Никита Кучеров, набрал два очка: записал на свой счёт гол и ассист.

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Обложка ©

Twitter / SPORTSNET

Артур Белкин

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