Клишас оценил возможность конфискации имущества россиян, которые оскорбляют армию и власть

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счёл возможной реализацию идеи конфисковывать имущество у россиян, которые покинули страну и допускают оскорбления ВС РФ. По мнению сенатора, для этого необходимо прописать соответствующие формулировки в Уголовном кодексе.

"Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс", — цитирует Клишаса ТАСС.