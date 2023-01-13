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13 января, 08:33

Клишас оценил возможность конфискации имущества россиян, которые оскорбляют армию и власть

Клишас счёл возможной реализацию идеи о конфискации имущества за оскорбление ВС РФ

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счёл возможной реализацию идеи конфисковывать имущество у россиян, которые покинули страну и допускают оскорбления ВС РФ. По мнению сенатора, для этого необходимо прописать соответствующие формулировки в Уголовном кодексе.

"Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс", цитирует Клишаса ТАСС.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов также поддержал соответствующее предложение. Он подчеркнул, что люди, из-за границы ругающие Россию, всем обязаны стране, которую подло предали. Он назвал таких граждан паразитами, которых надо вытравливать.

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ТАСС / Михаил Гребенщиков

Александра Вишнякова

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