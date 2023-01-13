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13 января, 08:16

В Красноярске кондукторша выгнала ребёнка на лютый мороз из-за нехватки денег на проезд

СК проверяет кондуктора из Красноярска, выгнавшего 11-летнего пассажира из автобуса при минус 20 °C

Кондуктор высадила одиннадцатилетнего школьника из автобуса, из-за чего он пять остановок шёл пешком в суровый мороз. Об инциденте журналистам местной ТВК "Красноярск" рассказала мама мальчика. Со слов женщины, на транспортной карте ребёнка не хватило десяти рублей. Кондуктор сперва отчитала юного пассажира, а затем выгнала на улицу, где температура к тому моменту опустилась ниже минус 20 °C.

"Зашёл домой — щёки красные, глаза красные. Если было бы тепло, я бы не так зацепилась. Сегодня моего ребёнка высадила, завтра другого, третьего", — возмутилась мать школьника.

Действиями сотрудницы автопарка уже заинтересовались в Следкоме.

"Руководителю следственного отдела по Октябрьскому району города Красноярска поручено незамедлительно организовать процессуальную проверку, в рамках которой необходимо установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям работников автотранспортного предприятия на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок", говорится в сообщении, размещённом в пятницу на сайте СК.

В России могут освободить школьников от оплаты общественного транспорта зимой

В России могут освободить школьников от оплаты общественного транспорта зимой

Напомним, что ещё весной 2021 года вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, у которых нет билета или возможности оплатить проезд. Однако СМИ часто пишут о злоупотреблениях контролёров. Так, сотрудники общественного транспорта просят выйти из салона школьников, которые не оплатили проезд по различным причинам, в том числе из-за заблокированной транспортной карты. Причём такие ситуации происходят и зимой.

Обложка ©

unsplash.com/Nazar Sharafutdinov

Марина Калегина

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