В Красноярске кондукторша выгнала ребёнка на лютый мороз из-за нехватки денег на проезд

Кондуктор высадила одиннадцатилетнего школьника из автобуса, из-за чего он пять остановок шёл пешком в суровый мороз. Об инциденте журналистам местной ТВК "Красноярск" рассказала мама мальчика. Со слов женщины, на транспортной карте ребёнка не хватило десяти рублей. Кондуктор сперва отчитала юного пассажира, а затем выгнала на улицу, где температура к тому моменту опустилась ниже минус 20 °C.

"Зашёл домой — щёки красные, глаза красные. Если было бы тепло, я бы не так зацепилась. Сегодня моего ребёнка высадила, завтра другого, третьего", — возмутилась мать школьника.

Действиями сотрудницы автопарка уже заинтересовались в Следкоме.

"Руководителю следственного отдела по Октябрьскому району города Красноярска поручено незамедлительно организовать процессуальную проверку, в рамках которой необходимо установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям работников автотранспортного предприятия на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок", — говорится в сообщении, размещённом в пятницу на сайте СК.