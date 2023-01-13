Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность в Белоруссии

Артиллеристов из подразделения региональной группировки войск Союзного государства приводят в готовность. Об этом сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. Мероприятия проводятся в рамках боевого слаживания.

"Артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", — сказано в сообщении.