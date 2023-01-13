Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность в Белоруссии
Минобороны Белоруссии заявило о приведении в готовность артиллеристов региональной группировки Союзного государства
Артиллеристов из подразделения региональной группировки войск Союзного государства приводят в готовность. Об этом сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. Мероприятия проводятся в рамках боевого слаживания.
"Артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что одно из подразделений армии Белоруссии уже выполнило задачу по слаживанию белорусской и российской части региональной группировки войск. Кроме того, зенитные ракетные подразделения России и Белоруссии с 11 января заступили на боевое дежурство.
Напомним, что общее количество военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее девяти тысяч человек.
Сайт Минобороны Белоруссии