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13 января, 08:02

Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность в Белоруссии

Минобороны Белоруссии заявило о приведении в готовность артиллеристов региональной группировки Союзного государства

Артиллеристов из подразделения региональной группировки войск Союзного государства приводят в готовность. Об этом сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. Мероприятия проводятся в рамках боевого слаживания.

"Артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", сказано в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что одно из подразделений армии Белоруссии уже выполнило задачу по слаживанию белорусской и российской части региональной группировки войск. Кроме того, зенитные ракетные подразделения России и Белоруссии с 11 января заступили на боевое дежурство.

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Напомним, что общее количество военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее девяти тысяч человек.

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Сайт Минобороны Белоруссии

Марина Калегина

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