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13 января, 07:58

В российских школах появится курс по игре в лапту

Минпросвещения РФ утвердило модуль "Лапта" для школ

<p>Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Министерство просвещения РФ разработало курс по игре в лапту для школьников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Образовательный модуль "Лапта" разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования", — говорится в сообщении.

Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию одобрило модуль, он включён в реестр примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения. По данным ведомства, курс направлен на расширение интеграции уроков физкультуры и внеурочной деятельности. Отдельное внимание уделят его реализации в школьных спортивных клубах.

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Также указывается, что программу подготовила Федерация русской лапты РФ при организационно-методическом сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания. Благодаря этому модулю школьники смогут развить свои физические навыки.

"Также [модуль] будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными", — добавили в Минпросвещения.

Ранее заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков назвал лапту одной из самых полезных, динамичных, развивающих игр. Причём во время неё одновременно работают и голова, и тело, подчеркнул он.

Светлана Оперук

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