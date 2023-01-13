В российских школах появится курс по игре в лапту

Министерство просвещения РФ разработало курс по игре в лапту для школьников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Образовательный модуль "Лапта" разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования", — говорится в сообщении.

Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию одобрило модуль, он включён в реестр примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения. По данным ведомства, курс направлен на расширение интеграции уроков физкультуры и внеурочной деятельности. Отдельное внимание уделят его реализации в школьных спортивных клубах.

Также указывается, что программу подготовила Федерация русской лапты РФ при организационно-методическом сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания. Благодаря этому модулю школьники смогут развить свои физические навыки.

"Также [модуль] будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными", — добавили в Минпросвещения.