Более 50 тысяч открыток отправили жители Петербурга через "Новогоднюю почту"

В Санкт-Петербурге подвели итоги работы проекта "Новогодняя почта", благодаря которому за дни праздников было отправлено более 50 тысяч открыток. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Работала она на Дворцовой площади Северной столицы, а также в больнице Святителя Луки. Кроме того, отправить открытки можно было и онлайн. В общей сложности было отправлено 50 762 открытки в разные регионы России. Участие в акции принял в том числе председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

"Мне очень понравилось, просто супер! Спасибо организаторам за то, что у каждого человека есть возможность отправить открытку с Дворцовой площади во все уголки нашей страны", — отметил Бельский, который поздравил с праздниками девочку из Мариуполя.

Стоит отметить, что авторами открыток, которые разлетелись в разные уголки России, стали юные петербургские художники. Высокую оценку проекта "Новогодняя почта" дал и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Этот проект напоминает о прекрасной традиции в канун Нового года радовать своих друзей, родных и близких настоящими, осязаемыми открытками, а не электронными письмами", — отметил Беглов.