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13 января, 08:01

Путин простился в Уфе с первым президентом Башкирии Рахимовым

<p>Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым главой Башкирии Муртазой Рахимовым. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым главой Башкирии Муртазой Рахимовым. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Уфу, где посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Глава государства положил к гробу букет красных роз.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым главой Башкирии Муртазой Рахимовым. Видео © LIFE

Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан". Проститься с Рахимовым также приехали полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

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Напомним, первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов скончался 11 января после тяжёлой продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Рахимов возглавлял Башкирию с 1993 по 2010 год.

Александр Юнашев

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