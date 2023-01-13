Путин простился в Уфе с первым президентом Башкирии Рахимовым
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым главой Башкирии Муртазой Рахимовым. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Уфу, где посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Глава государства положил к гробу букет красных роз.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым главой Башкирии Муртазой Рахимовым. Видео © LIFE
Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан". Проститься с Рахимовым также приехали полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Напомним, первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов скончался 11 января после тяжёлой продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Рахимов возглавлял Башкирию с 1993 по 2010 год.