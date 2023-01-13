Путин простился в Уфе с первым президентом Башкирии Рахимовым

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Уфу, где посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Глава государства положил к гробу букет красных роз.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым главой Башкирии Муртазой Рахимовым. Видео © LIFE

Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан". Проститься с Рахимовым также приехали полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.