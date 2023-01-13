Под Волгоградом мать нашла 15-летнего сына мёртвым в ванне

В городе Камышине 15-летний подросток насмерть отравился угарным газом. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

По данным следователей, 12 января мальчик отправился в ванную комнату. Мать подростка заметила, что сын уже долго не выходит. Зайдя в ванную, она нашла школьника в бессознательном состоянии. Женщина сразу же вызвала скорую помощь, но спасти подростка не удалось.

"По предварительным данным, причиной смерти школьника явилось отравление угарным газом", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в ванной комнате скапливался природный газ из-за обратной тяги при закрытом окне и открытой дверце дымохода, подключённого к газовой колонке. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.