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Регион
Опубликовано 13 января 2023, 11:29
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В России хотят запретить проводить кошкам варварскую операцию "мягкие лапки"

Депутат Бурматов заявил, что в Госдуме рассмотрят проект о запрете калечащих операций для домашних животных

Комитет Госдумы по экологии рассмотрит проект о запрете проведения калечащих операций для домашних животных вроде онихэктомии — это когда кошке полностью удаляют когти, чтобы она не царапалась и не портила мебель.

"Вот эти калечащие операции типа онихэктомии, они подпадают под статью "Жестокое обращение с животными", сообщил журналистам в пятницу первый зампредседателя профильного комитета Владимир Бурматов.

По его словам, у этого законодательного предложения достаточно сложная судьба. Авторами инициативы выступили депутаты Мосгордумы, за что им были благодарны общественники и зоозащитники, но прошлая версия законопроекта не нашла поддержки в правительстве.

"Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, комитет по моей рекомендации отклонять его не стал, мы отправили его на доработку", поделился депутат.

Документ в ближайшее время направят для получения отзывов, а затем его рассмотрят по существу.

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Напомним, что ещё несколько лет назад учёные доказали, что из-за удаления когтей кошки становятся злыми и часто болеют. Согласно исследованиям, животные после операции испытывают постоянную боль, из-за которой их поведение и становится агрессивным. В Германии и Швейцарии онихэктомия запрещена законом, в других странах — Европейской конвенцией по защите домашних животных.

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unsplash.com/Jeffrey Blum

Марина Калегина
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