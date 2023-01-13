В России хотят запретить проводить кошкам варварскую операцию "мягкие лапки"
Депутат Бурматов заявил, что в Госдуме рассмотрят проект о запрете калечащих операций для домашних животных
Комитет Госдумы по экологии рассмотрит проект о запрете проведения калечащих операций для домашних животных вроде онихэктомии — это когда кошке полностью удаляют когти, чтобы она не царапалась и не портила мебель.
"Вот эти калечащие операции типа онихэктомии, они подпадают под статью "Жестокое обращение с животными", — сообщил журналистам в пятницу первый зампредседателя профильного комитета Владимир Бурматов.
По его словам, у этого законодательного предложения достаточно сложная судьба. Авторами инициативы выступили депутаты Мосгордумы, за что им были благодарны общественники и зоозащитники, но прошлая версия законопроекта не нашла поддержки в правительстве.
"Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, комитет по моей рекомендации отклонять его не стал, мы отправили его на доработку", — поделился депутат.
Документ в ближайшее время направят для получения отзывов, а затем его рассмотрят по существу.
Напомним, что ещё несколько лет назад учёные доказали, что из-за удаления когтей кошки становятся злыми и часто болеют. Согласно исследованиям, животные после операции испытывают постоянную боль, из-за которой их поведение и становится агрессивным. В Германии и Швейцарии онихэктомия запрещена законом, в других странах — Европейской конвенцией по защите домашних животных.
unsplash.com/Jeffrey Blum