В России хотят запретить проводить кошкам варварскую операцию "мягкие лапки"

Комитет Госдумы по экологии рассмотрит проект о запрете проведения калечащих операций для домашних животных вроде онихэктомии — это когда кошке полностью удаляют когти, чтобы она не царапалась и не портила мебель.

"Вот эти калечащие операции типа онихэктомии, они подпадают под статью "Жестокое обращение с животными", — сообщил журналистам в пятницу первый зампредседателя профильного комитета Владимир Бурматов.

По его словам, у этого законодательного предложения достаточно сложная судьба. Авторами инициативы выступили депутаты Мосгордумы, за что им были благодарны общественники и зоозащитники, но прошлая версия законопроекта не нашла поддержки в правительстве.

"Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, комитет по моей рекомендации отклонять его не стал, мы отправили его на доработку", — поделился депутат.

Документ в ближайшее время направят для получения отзывов, а затем его рассмотрят по существу.