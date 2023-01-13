Один полицейский погиб, двое ранены в результате нападения мужчины с ножом в Будапеште

Один полицейский погиб, ещё двое его коллег получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в столице Венгрии — Будапеште. Об этом сообщают правоохранительные органы страны.

Трагедия произошла в жилом доме по улице Лецке, когда проживающий там мужчина выбил дверь одной из квартир и пытался попасть в неё. Вскоре на место прибыли полицейские, на которых с ножом и набросился преступник. Задержать его удалось немногим позже на улице после предупредительного выстрела в ногу.

"Один из полицейских, участковый полицейского управления XI района, получил такие тяжёлые ранения, что скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что погибшим оказался 29-летний Питер Бауманн. Как заметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан его семье, а также родным раненых полицейских, будет оказана вся необходимая помощь.