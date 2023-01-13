"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 января, 08:18

Один полицейский погиб, двое ранены в результате нападения мужчины с ножом в Будапеште

В Будапеште мужчина с ножом набросился на полицейских

Один полицейский погиб, ещё двое его коллег получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в столице Венгрии — Будапеште. Об этом сообщают правоохранительные органы страны.

Трагедия произошла в жилом доме по улице Лецке, когда проживающий там мужчина выбил дверь одной из квартир и пытался попасть в неё. Вскоре на место прибыли полицейские, на которых с ножом и набросился преступник. Задержать его удалось немногим позже на улице после предупредительного выстрела в ногу.

"Один из полицейских, участковый полицейского управления XI района, получил такие тяжёлые ранения, что скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что погибшим оказался 29-летний Питер Бауманн. Как заметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан его семье, а также родным раненых полицейских, будет оказана вся необходимая помощь.

Подполковник МВД по Москве трагически погиб в ледяной реке в Кабардино-Балкарии

Подполковник МВД по Москве трагически погиб в ледяной реке в Кабардино-Балкарии

Ранее Лайф рассказывал, как в подмосковной Балашихе двое пьяных молодых людей забросали снежками служебный автомобиль ДПС, после чего накинулись с кулаками на инспектора.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров