Росавиация призвала авиакомпании отслеживать культурный уровень пилотов и бортпроводников

Росавиация потребовала от авиакомпаний следить за культурным уровнем пилотов и бортпроводников. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрия Ядрова, адресованное руководителям перевозчиков.

В письме указывается, что в Росавиацию часто поступают жалобы пассажиров о "ненадлежащем соблюдении процедур" и ненормативной лексике членов экипажей. Это говорит о том, что пилоты и бортпроводники не знают стандартные операционные процедуры, "арматуру кабины самолёта", а также неудовлетворительно взаимодействуют между собой.

"Росавиация просит "провести дополнительные занятия" и перепроверить знание экипажами типовой фразеологии при информационном обслуживании пассажиров, что рекомендовано перепроверять выборочным прослушиванием аудиозаписей", — говорится в материале.

Отчитаться о результатах проверки авиакомпании должны до 16 января. Основанием для такого требования стал и ролик в Сети, где пилот якобы забывает выключить микрофон и ищет соответствующую кнопку, нецензурно выражаясь. Однако, как объяснил командир А-320 "Аэрофлота" Андрей Литвинов, подобные видео являются фейком. По его словам, технически невозможно забыть выключить микрофон.