Никита Михалков остаётся в реанимации
77-летний российский актёр и режиссёр Никита Михалков, ранее доставленный с гриппом в одну из столичных клиник, по-прежнему остаётся в реанимации. Об этом РИА "Новости" сообщили в медучреждении.
Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров
Напомним, что 77-летний Никита Михалков попал в больницу 5 января, в пресс-службе режиссёра заявили, что у него диагностирован грипп. Как рассказал Лайфу источник, Михалков обратился к медикам лишь спустя два дня после появления первых симптомов, когда температура выросла до 39,9. Позже артиста перевели в реанимацию. На фоне сообщений об ухудшении состояния режиссёр вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за поддержку.
Скорейшего выздоровления кинодеятелю пожелал также президент России Владимир Путин, который регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова.
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ТАСС / Михаил Терещенко