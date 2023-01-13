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13 января, 08:59

Никита Михалков остаётся в реанимации

77-летний российский актёр и режиссёр Никита Михалков, ранее доставленный с гриппом в одну из столичных клиник, по-прежнему остаётся в реанимации. Об этом РИА "Новости" сообщили в медучреждении.

Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров

Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров

Напомним, что 77-летний Никита Михалков попал в больницу 5 января, в пресс-службе режиссёра заявили, что у него диагностирован грипп. Как рассказал Лайфу источник, Михалков обратился к медикам лишь спустя два дня после появления первых симптомов, когда температура выросла до 39,9. Позже артиста перевели в реанимацию. На фоне сообщений об ухудшении состояния режиссёр вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за поддержку.

Скорейшего выздоровления кинодеятелю пожелал также президент России Владимир Путин, который регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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